Emniyet kemeri uygulamasıyla düşme vakalarında yaşanan ölümlerin önüne geçildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Yüksekten Düşme Olaylarının Önleme (Emniyet Kemeri) Projesi' kapsamında düşme vakalarında yaşanan ölümlerin yüzde 60 önüne geçildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran tarafından düşme vakalarının sıkça yaşandığı Kastamonu'ya yönelik Emniyet Kemeri Projesi başlatıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Yüksekten Düşme Olaylarının Önleme (Emniyet Kemeri) Projesi' kapsamında düşme olaylarında yaşanan ölüm oranlarının yüzde 60 önüne geçilirken, düşme vakaları da yüzde 9 engellenmiş oldu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen yüksekten düşme olaylarının önlenmesi maksadıyla 20 Ağustos 2020 tarihinde 'Yüksekten Düşme Olaylarının Önleme (Emniyet Kemeri) Projesi' başlatılmıştır. Proje kapsamında; ağaçtan düşme olaylarına karşı alınacak tedbirler ve ekipmanlar konusunda vatandaşları bilgilendirici broşürler hazırlanarak dağıtım yapılmış, cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderilmiş, meyve yetiştiriciliği yapan 485 vatandaşa emniyet kemeri ücretsiz olarak dağıtılmış, proje detayları ulusal basın yoluyla geniş kitlelere duyurulmuş, Türkiye'nin çeşitli illerinde haberi izleyen ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından emniyet kemeri talebinde bulunan vatandaşlara emniyet kemeri temini konusunda yardımcı olunmuştur. 2019 yılında 64 adet ağaçtan düşme olayında 5 şahıs, 2020 yılında 58 ağaçtan düşme olayında 2 şahıs hayatını kaybetmiş olup, 2020 yılında proje kapsamında yapılan faaliyetler ve alınan önlemler neticesinde, bir önceki yıla göre olay sayılarında yüzde 9, hayatını kaybeden şahıs sayılarında ise yüzde 60 azalma sağlanmıştır. 2021 yılında da projenin uygulanmasına devam edilecektir” denildi.