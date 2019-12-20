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Emniyet Müdürlüğü, 80 öğrencinin kişisel bakımlarını yaptı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Küre Yatılı Bölge Okulunda 80 öğrencinin kişisel bakımlarını yaptı.


Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kastamonu Polis Eşleri Derneği Koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Küre Yatılı Bölge Okulunda öğrenim görmekte olan 80 öğrencinin Toplum Destekli Polislik etkinlikleri kapsamında kişisel bakımları yapıldı. Bu kapsamda yapılan etkinlikler sonrası öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu, ayrıca etkinlik sonunda öğrencilere okuma ve boyama kitap seti hediye edildi.

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