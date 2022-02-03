Emniyet Müdürlüğünden selzede çocuklara kitap hediyesi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Bozkurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Fatih İlkokulu öğrencileri ile de bir araya gelen polis ekipleri, öğrencilere yarıyıl tatilinde okumaları için 400 adet okuma kitabı ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Bu tür etkinliklerin il merkezi ve ilçelerde de önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.