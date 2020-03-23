Emniyet ve Jandarmadan ‘evde kalın' çağrısı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanması üzerine harekete geçti. Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne ve jandarmaya bağlı ekipler, sokak ve caddelerde gezerek megafonla evde kalın çağrısında bulundu. Ayrıca ekipler, yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını marketlerden alarak evlerine kadar teslim etti.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: “Korona virüs (Kovid19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Kastamonu Valiliği tarafından İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzısıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00'dan sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğümüzce, korona virüs salgını konusunda alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 155,156 ve 112 hatlarından irtibata geçen vatandaşlarımızın adreslerine personelimizi yönlendirilerek gerekli yardımların yapılması sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları malzemeler ekiplerimizce ikametlerine teslim edilmiş, korona virüs konusunda gerekli uyarılarda bulunulmuş, ihtiyaç duyulması durumunda istedikleri zaman 155 hattını arayabilecekleri bildirilmiştir. Ayrıca cadde ve sokaklarda devriye görevini ifa eden personellerimizce ekip otolarından yaşanan salgın dolayısıyla vatandaşların evde kalmalarının kendileri ve sevdikleri için hayati derecede önemli olduğu anonsu yapılmış, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunulmuştur”

Aynı şekilde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, köyleri ziyaret ederek megafonla evde kalın çağrısında bulundu. Ayrıca, yaşlı vatandaşlarında talepleri doğrultusunda alışverişlerini yaparak evlerine kadar bıraktı.