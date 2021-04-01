“En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi Hanönü'de tanıtıldı

İçişleri Bakanlığının çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek başlattığı “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi Hanönü'nde hayata geçirildi.

En İyi Narkotik Polisi; Anne projesi kapsamında Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlköğretim'da polis ekiplerince etkinlik düzenledi. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Narkotik Şube de görevli polis memurlarınca, anne ve anne adaylarına yönelik olarak pandemi tedbirlerine uygun olarak sunum gerçekleştirildi. Konferansta ayrıca uyuşturucu maddeye karşı anne ve anne adayları uyarıldı, yaşanmış örnekler anlatılarak bilgi verildi.