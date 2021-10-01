“En İyi Narkotik Polisi Anne” seminerleri devam ediyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında; Tosya ilçesinde 6 farklı işyerinde çalışmakta olan 165'i anne ve anne adayı olmak üzere 174 kişiye proje kapsamında bilgilendirmede bulundu. Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.