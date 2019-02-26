Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP'li bir milletvekilinin Akdeniz'de niye doğalgaz arandığına dair önerge verdiğini ve Rum gazetelerin de bunu manşet yaptığını söyleyerek, “Buna milletimiz 31 Mart'ta bu zihniyete gereken cevabı sandıkta verecek” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun Araç ilçesini ziyaret ederek burada AK Parti'nin Seçim İrtibat Bürosunun açılışını yaptı. Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ankara'dan Kastamonu'ya doğru yola çıktık, geldiğimiz andan itibaren Kastamonu'da AK Parti'nin güzel belediyecilik örnekleri ile buluştuk. Araç ilçemizde de iki dönem bu gönül belediyeciliğinin sizler bizzat şahidisiniz. Mevcut başkana buradan teşekkür ediyoruz. Yeni başkana da başarılar diliyoruz. Yeni başkanımız inşallah 1 Nisan sabahında o bayrağı mevcut başkanımızdan devralarak daha ileriye taşımak için var gücümüzle taşıyacağına dair söz vermiş durumda. Sizlerde ona destek vermeye söz veriyor musunuz? Değerli Araçlılar biz vatandaşımız karanlıkta, soğukta yolda kalmasın diye gece, gündüz çalışıyoruz. Maalesef enerji kaynakları açısından o kadar çok fazla doğal kaynağımız yok. Bunun büyük bir kısmını ithal ediyoruz. Ancak bulmak içinde gece, gündüz çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi hem maden varlıklarının araştırılmasından, hem de doğalgaz ve petrol varlıklarının araştırılmasından son teknolojiyi kullanmak suretiyle yerin altındaki bu zenginlikleri siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için gayret gösteriyoruz. Ancak bazıları bizim bu gayretimizi maalesef eleştirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bir CHP milletvekili, Akdeniz'de ne işiniz var? Niye orada gaz, petrol arıyorsunuz diye biliyorsunuz yazılı soru önergesi vermiş bakanlığımıza cevaplamak üzere. Bugün gazetelere baktığımda bu haber bir yerde manşet olmuş Yunanistan gazetelerinde. Yunanistan gazeteleri, CHP milletvekilinin bu sözünü manşet etmiş. Niçin manşet etmiş olabilir? Nerde uyuştular da manşet ettiler. Biz, gecemizi gündüzümüze katarak karada denizde ne varsa yerin altındaki bu doğal zenginliklerin ekonomiye kazandırılması için çalışırken hadi taktir etmesini bilmiyorsun, bari sus. Ama bizi eleştirenlerle aynı kefeye koymayı layık gördü. Bize Akdeniz'de ne işiniz var dediler, niye çalışıyorsunuz diyen Kıbrıs Rum Kesimi var birde Yunanlılar var. Buna maalesef böyle bir milletvekili daha eklenmiş oldu. Buna milletimiz 31 Mart'ta bu zihniyete gereken cevabı sandıkta verecek” dedi.

İki haftadır Anadolu'nun birçok yerinde gezdiklerini söyleyen Bakan Dönmez, “Birçok ilçemize doğalgazı götürdük. 2002 yılında sadece 5 ilimizde ve 50 ilçemizde doğalgaz varken bugün 81 ilin tamamında doğalgaz var. 510 ilçe ve yerleşim birimine de doğalgaz götürmüşüz. Nüfusumuzun yüzde 62'si doğalgazı kullanıyor. Yüzde 70'i de doğalgaza erişme imkanına sahip olmuş. Ama gittiğimiz her yerde yine milletimiz bizden doğalgaz istiyor. Hakkı mıdır hakkıdır” diye konuştu.

Araç ilçesinin doğalgaz talebini firma yetkilileriyle görüştüklerine işaret eden Bakan Dönmez, “Teknik şartlar ve ekonomik durumlar oluştuğunda bizde, Araç'a doğalgaz getirilmesi konusunda söz vereceğiz. Bu yüzden biraz sabırlı olun fakat çalışmalar bittiğinde size bir sözümüz olacak. Çünkü 40-50 kilometrelik bir uzaklıktan doğalgaz gelecek. Burada tüketim miktarına çalışmamız lazım. Biz başkaları gibi söz verip de yapmayanlardan değiliz. Kastamonu'da doğalgazı nasıl 4 ilçeye götürdüysek Araç ilçesine de getireceğiz” şeklinde konuştu.

Daha önce hastanelerin yetersiz olduğunu ve vatandaşların kuyruklarda beklediğini belirten Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

“Biz, sadece doğalgaz hizmetini getirmek için bir şeyler söylemiyoruz. Bakanlıklarımız, hükümetimiz birçok alanda yeniliklerin sadece Araç'ta değil tüm beldelerimize kavuşturduk. Daha önce hastanelerimiz yoktu yetersizdi. Hastane olan yerde de doktor yoktu. Sırada kuyrukta bekliyordunuz. İlaç için ayrı kuyrukta bekliyordunuz. Tahliller için ayrı bekliyordunuz. Günlerce aylarca tahlil sonuçlarını bekleyen vatandaşlarımız var. Bunları beklerken hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Şimdi bunların hepsini unuttuk hamdolsun. Yollarımız maalesef yeterli kalitede değildi, şimdi birçok yolu böldük ama vatanımızı bölmedik. Birçok ilimize havaalanı götürdük. Üniversitelerimiz yoktu, birçok ilimize üniversite getirdik. Yeter mi yetmez, inşallah bu hizmetlerimizi artarak devam edecektir. Bugüne kadar hem Araç ilçemiz hem de Kastamonu, AK Parti'ye ve liderimize gereken desteği hep verdi. Bizde bu desteğin karşılığında gerek hükümetimizin gerekse belediyelerimizin hizmetini arttırarak karşılık verdik. Bundan sonrada bu hizmetlerimiz artarak devam edecektir.”

Bakan Dönmez, konuşmasında AK Parti Araç İlçe Başkan Adayı Güngör Çetin için destek istedi.