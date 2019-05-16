İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelli askerler için yemin töreni düzenlendi

Kastamonu’da temsili bir günlük askerlik için ellerine kına yakılan engelli gençler, asker olabilmek için yemin etti.

Kastamonu'da temsili bir günlük askerlik için ellerine kına yakılan engelli gençler, asker olabilmek için yemin etti. Yemin töreninde duygusal anlar yaşandı.


Kastamonu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin töreni, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende köpek timlerinin gösterisi de davetliler tarafından ilgiyle izlendi.


Törende konuşan Kastamonu İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Şenel Eker, engelliler haftasının önemine dikkat çekerek, “Dün gece ellerine kına yakarak askere getirdiğiniz evlatlarınız tüm engelleri yıkarak askerlik görevlerini icra ettiler. Yüce milletimiz vatan söz konusu olduğunda hiç bir engeli tanımayacağını bir kez daha göstermiştir” dedi.


Engelliler için tertip edilen yemin töreninin yapılmasının ardından temsili askerlik görevini yerine getirenlere terhis belgeleri takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.