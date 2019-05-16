Engelli askerler için yemin töreni düzenlendi

Kastamonu'da temsili bir günlük askerlik için ellerine kına yakılan engelli gençler, asker olabilmek için yemin etti. Yemin töreninde duygusal anlar yaşandı.

Kastamonu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin töreni, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende köpek timlerinin gösterisi de davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Törende konuşan Kastamonu İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Şenel Eker, engelliler haftasının önemine dikkat çekerek, “Dün gece ellerine kına yakarak askere getirdiğiniz evlatlarınız tüm engelleri yıkarak askerlik görevlerini icra ettiler. Yüce milletimiz vatan söz konusu olduğunda hiç bir engeli tanımayacağını bir kez daha göstermiştir” dedi.

Engelliler için tertip edilen yemin töreninin yapılmasının ardından temsili askerlik görevini yerine getirenlere terhis belgeleri takdim edildi.