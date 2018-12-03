Engelli öğrenciler, hayal ettikleri meslekleri tanıdı

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Yaparım Bilirsin' projesi kapsamında engelli öğrenciler, hayal ettikleri meslekleri 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yaşayarak tanıma imkanı buldu.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel eğitime gereksinimli öğrenciler için hazırlanan ‘Yaparım Bilirsin' projesi hayata geçirildi. Toplumda istenilen yeri edinemeyen özel eğitime gereksinimli öğrencilerin öz güven ve sosyalleşme konusundaki performanslarını katkı sağlamak için hazırlanan Yaparım Bilirsin projesi, öğrencilerin bir günlük görevlendirmelerle sorumluluk kazanmalarını sağlanması amaçlandı. Engelli öğrencilerin hayallerindeki mesleklere kavuşmaları sağlanarak öz güven duygularının ve sosyalleşme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanmasının hedeflendiği proje kapsamında Daday'da 5 engelli öğrenci, hayal ettikleri meslekleri 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yaşayarak tanıdı. Daday Atatürk Ortaokulu'nda okuyan Mehmet Büyük, Muzaffer Demirkan ve Kemal Kılıç ile Daday Miralay Halit Bey İlkokulunda okuyan Barış Böyük ve Harun Muhammed Dolapcı, hayal ettikleri meslekleri bir günlükte olsa gerçekleştirdiler.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Daday'da yürütülen proje kapsamında Daday Atatürk Ortaokulu'nda okuyan Mehmet Büyük, Daday Kaymakamlığına getirilerek kaymakamlık makamına oturtuldu. Büyük, kurum amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi alarak çeşitli talimatlarda bulundu.

İtfaiyeci olmak isteyen Daday Atatürk Ortaokulu'nda okuyan Muzaffer Demirkan ise, Daday Belediye Başkanı tarafından İtfaiye Amirliğine getirildi. Demirkan, burada itfaiye erleriyle birlikte su sıktı.

Polis olmak isteyen Daday Atatürk Ortaokulu öğrencisi Kemal Kılıç ile Daday Miralay Halit Bey İlkokulunda okuyan Barış Böyük ve Harun Muhammed Dolapcı da, Daday İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis Merkezi ziyaretinin ardından Böyük, Dolapcı ve Kılıç, trafik polisleriyle birlikte trafik uygulaması yaptı. Engelli öğrenciler, durdurdukları araçlardan ehliyet ve ruhsat isteyerek, GBT sorgulaması yaptı.

Engelli öğrenciler, proje sayesinde bir günlükte olsa hayal ettikleri meslekleri yaşayarak tanıma ve yapma imkanı bulmuş oldu. Öğrencilere, Daday Kaymakamı Kemal Balaban ile Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, çeşitli hediyelerle verdi.