İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Engelliler için çuvallar dolusu mavi kapak topladılar

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde başlatılan kampanya ile engelliler için binlerce mavi kapak toplandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde başlatılan kampanya ile engelliler için binlerce mavi kapak toplandı.


Bozkurt Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından omurilik felçlileri yararına mavi kapak kampanyası düzenlendi. Kampanya çerçevesinde bir yıldır çuvallarda binlerce mavi kapak toplandı. “Plastik Kapaklar Çöpe Değil Hayra, Doğaya Değil Kumbaraya” adı altında gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde toplanan kapaklar, Dünya Çevre Haftası'nda anlaşmalı firmaya teslim edildi.


Bozkurt Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü Sorumlusu Dursun Açıl, hedeflerinin engelli bir vatandaşın ihtiyacının giderilmesinin yanında, özellikle çocuklarda, gençlerde çevre duyarlılığını artırmak ve iklim değişikliğinin en büyük sebebi olan çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sunmak olduğunu söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.