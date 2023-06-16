Engelliler için çuvallar dolusu mavi kapak topladılar

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde başlatılan kampanya ile engelliler için binlerce mavi kapak toplandı.

Bozkurt Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından omurilik felçlileri yararına mavi kapak kampanyası düzenlendi. Kampanya çerçevesinde bir yıldır çuvallarda binlerce mavi kapak toplandı. “Plastik Kapaklar Çöpe Değil Hayra, Doğaya Değil Kumbaraya” adı altında gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde toplanan kapaklar, Dünya Çevre Haftası'nda anlaşmalı firmaya teslim edildi.

Bozkurt Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü Sorumlusu Dursun Açıl, hedeflerinin engelli bir vatandaşın ihtiyacının giderilmesinin yanında, özellikle çocuklarda, gençlerde çevre duyarlılığını artırmak ve iklim değişikliğinin en büyük sebebi olan çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sunmak olduğunu söyledi.