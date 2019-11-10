Enkazın altından yaşlı adamın cenazesi çıkarıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi enkaz altından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Gökomuz köyünde yalnız yaşayan Tahir Sakızcı'ya (89) ait ahşap evde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale gelmişti. Yangında hayatını kaybeden Tahir Sakızcı'nın cenazesini bulmak için ekipleri çalışma başlatmıştı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde Tahir Sakızcı'nın cenazesi, enkaz altından çıkartılarak Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Sakızcı'nın cenazesi, kimlik tespiti yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi bekleniyor.