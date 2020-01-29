İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Entegre fabrikasında kazan dairesinde patlama: 1 ölü

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde entegre fabrikasında kazan dairesinde yaşanan patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde entegre fabrikasında kazan dairesinde yaşanan patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ile Araç ilçesi arasında faaliyet gösteren entegre fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Kazanın patlaması sonucu ağır yaralanan İrfan Yıldızoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Tüm müdahalelere rağmen İrfan Yıldızoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından İrfan Yıldızoğlu'nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.