Erken uyarı sistemiyle vatandaşlar, önceden taşkın riskine karşı uyarılacak

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın ıslah edilmesi ve kalıcı tesislerin yapılmasına yönelik çalışmalar Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Çalışmalar kapsamında erken uyarı sistemi sayesinde vatandaşlar, önceden taşkın ve sel riskine karşı uyarılacak.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması neticesinde meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep olmuştu. Menfez, köprü gibi yapıların da büyük zarar gördüğü ilçede, bir yandan selin izleri silinmeye çalışılırken, bir yandan da yıkılan yerlerin yerine yenisinin yapılması için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğü tarafından Ezine Çayı'nın ıslah edilmesi ve kalıcı tesislerin yapılması için çalışmalarını aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında Bozkurt'ta Ezine Çayı ve Maraz Çayı'nda çift taraflı 3 bin 690 metre betonarme duvar, 870 metre taş tahkimat, 120 adet betonarme brit, yan derede çift taraflı 655 metre betonarme duvar, 20 adet betonarme brit, yan dere bağlantılarında betonarme menfez, Ezine Çayı'nda 13 adet tersip bendi, 6 adet sel tırmığı, 7 adet geçirgen tersip bendi, 2 adet sabo tersip bendi, 3 adet kemer köprü, 5 adet muhtelif açıklıkta köprü ve 1 adet çelik yaya köprüsü yapılacak.

“Beton bloklarla suyun önünü keserek şehir merkezine selin gelişini engelledik”

Afet bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, “Aşırı yağışlardan dolayı üst havzalarda ciddi tahribatlara yol açtı. Yüzey erozyonlarıyla kayalar ve taşlar yerinden söküldü. Üst havzalarda ciddi heyelanlar oldu. Bu heyelanlarla birlikte ağaçlar yerinden söküldü. Aşırı yağışla birlikte ağaç kökleri, taş ve kaya parçaları, rusubat malzemeleri akışa geçerek başta köprü ayakları olmak üzere kanal kesitimizi daraltıp taşkına sebebiyet vermiştir. Biz, DSİ olarak taşkına ilk müdahale eden kurumlardan bir tanesiyiz. Özellikle taşkın sonrasında ilçe merkezine ciddi bir su gelişi vardı. Biz, o su gelişinin olduğu noktaya biraz da risk olarak deneyimli ve tecrübeli operatörlerimizle birlikte beton bloklarla tahkimatını sağlayarak şehir merkezine suyun gelişini engelledik. İlçeyi biraz daha güvenli hale getirdik. Mahsur kalan vatandaşlarımıza müdahalede bulunduk. Arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldık, AFAD'a destek olduk. Birçok köyün ulaşım yolları ile yerleşim yerlerinin ulaşım yolları göçmüştü. Heyelanlardan dolayı kapanmıştı. Yolları açtık, birçok köprü ve menfezler yıkılmıştı taşkın nedeniyle. Bunları 2'ye 2 metrelik kutu menfezlerle geçici köprüler yaparak geçiş imkanı sağlamış olduk” dedi.

“Bartın ve Kastamonu'da yaklaşık 500 milyon lira bütçeyle 9 ihale yaptık”

Bartın ve Kastamonu'da yaklaşık 500 milyon lira bütçeyle 9 ihale yaptıklarını söyleyen Yaroğlu, “Başta Bozkurt olmak üzere taşkından etkilenen diğer tüm yerlerde tamamın idari imkanlarla yaklaşık 200'e yakın ağır iş makineleri ile 350'ye yakın personelimizle müdahalede bulunduk. Bartın ile Bozkurt ve diğer ilçelerimizde dere yataklarındaki rusubatı, ağaç köklerini, çamuru ve taşları temizleyerek yatak tanzimi sağladık ve derelerimizin normal akışını sağlamış olduk. Çok hızlı bir şekilde kalıcı tesislerimizin projelerini hazırladık ve ihalelerini gerçekleştirdik. Toplamda hem Bartın'da ve Kastamonu'da olmak üzere 9 ihale gerçekleştirdik. Bu ihalelerimizin toplam bedeli yaklaşık 500 milyon liradır. Bozkurt özeline baktığımızda 3 ihale gerçekleştirdik. İlk ihalemiz Bozkurt Ezine Çayı dere ıslahı ihalemiz. Bu kapsamda duvar imalatlarımızı yapıyoruz. Diğer ihalemiz Bozkurt Taşkın Köprüleri projesidir. Orada da şuanda çalışmalar devam ediyor. Oradaki köprülerimizin hepsi kazıklı temel tipi şeklindedir. Şu anda fora kazık imalatlarımız devam ediyor. Son projemizde Bozkurt Üst Havza tedbirleri projemiz. Bu proje kapsamında da 10 adet ıslah sekizi ve 15 adet tersip bendi. Orada şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bartın'da da yaptığımız ihalelerde hummalı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. 2022 yılı sonunda da bu projelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Kalıcı tesislerimizi tamamladığımızda taşkın riskini minimize etmiş olacağız”

Ezine Çayı üzerinde duvar imalatlarının devam ettiğini söyleyen Yaroğlu, “4 noktada çalışmalarımız sürüyor. Şu anda yüzde 8 fiziki gerçekleşme söz konusu. Bu çalışmalarımızı tamamladığımızda inşallah başta Bozkurt olmak üzere taşkından etkilenen diğer yerleşim yerleriyle ilgili kalıcı tesislerimizi de tamamladığımızda inşallah taşkın riskini minimize etmiş olacağız. Bu ıslah projelerini yaptığımız çalışmalar neticesinde taşkını yüzde 100 önlüyoruz diyemiyoruz. Çünkü her zaman taşkın riski var. Biz, bu tesislerimizi boyutlandırırken yani kanalımızın genişliğini, duvarımız yüksekliğini boyutlandırırken bir debi hesabına göre boyutlandırıyoruz. O yüzden bizim hesapladığımız bir debinin üzerinde debi gelmesi durumunda yine bizim yaptığımız tesisler, yaptığımız duvarlar, gelen debiyi kesitimiz taşımayacağından dolayı yine taşkına sebebiyet verebilecektir.” şeklinde konuştu.

“Erken uyarı sistemleriyle taşkını önceden vatandaşa haberdar edeceğiz”

Uzun vadede de özellikle üst havza tedbirleri noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Bölge Müdürü Yaroğlu, şöyle konuştu:

“Özellikle Bozkurt gibi taşkın riski bulunan yerleşim yerlerinin üst havzalarında üst havza tedbirleriyle alakalı sel kapanları, taşkın barajları, sel tırmığı, geçirgen tersip bendleri gibi bu tür proje çalışmalarımızda devam ediyor. Ayrıca taşkın esnasında vatandaşımızı selden önce haberdar edeceğimiz erken uyarı sistemleri inşa edeceğiz. Bununla ilgili son aşamaya geldik ve ihale aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Bu erken uyarı sistemleriyle taşkını önceden vatandaşa haberdar ederek vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almasını sağlayacağız.”

Öte yandan, Ezine Çayı'nda ıslah çalışmaları sırasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kayıp vatandaşlarla ilgili arama çalışmalarını sürdürüyor.