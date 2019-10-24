Erzurum'da hayatını kaybeden Tosyalılar defnedildi

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Erzurum-Çat kamyonla çarpışan otomobildeki Kemal Koçak ve Muhsin Çolak hayatını kaybetti. Morga kaldırılan iki şahsın cenazeleri, toprağa verilmek üzerine memleketleri Kastamonu'nun Tosya ilçesine gönderildi. Muhsin Çolak'ın cenazesi Gökomuz köyünde, Kemal Koçak'ın cenazesi ise Ekincik köyünde kılınan cenaze namazları sonrası toprağa verildi. Göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Muhsin Çolak ve Kemal Çolak'ın iş için Erzurum'a gittikleri öğrenildi.

Olayın geçmişi

Erzurum-Bingöl karayolu Çat ilçesi sınırına yakın bir bölgede meydana gelen kazada, Bingöl istikametinden Erzurum'a seyreden sürücüsü belirlenemeyen 37 KL 561 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nejmettin K. yönetimindeki 34 HF 7858 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Kemal Koçak ve Muhsin Çolak hayatını kaybederken, Hilmi Battal ve kamyon sürücüsü Nejmettin K. ise yaralandı. Yaralılar Erzurum Bölge Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Hilmi Battal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.