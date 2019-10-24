İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'da hayatını kaybeden Tosyalılar defnedildi

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi Kastamonu’nun Tosya ilçesinde toprağa verildi.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde toprağa verildi.


Geçtiğimiz gün Erzurum-Çat kamyonla çarpışan otomobildeki Kemal Koçak ve Muhsin Çolak hayatını kaybetti. Morga kaldırılan iki şahsın cenazeleri, toprağa verilmek üzerine memleketleri Kastamonu'nun Tosya ilçesine gönderildi. Muhsin Çolak'ın cenazesi Gökomuz köyünde, Kemal Koçak'ın cenazesi ise Ekincik köyünde kılınan cenaze namazları sonrası toprağa verildi. Göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Muhsin Çolak ve Kemal Çolak'ın iş için Erzurum'a gittikleri öğrenildi.


Olayın geçmişi


Erzurum-Bingöl karayolu Çat ilçesi sınırına yakın bir bölgede meydana gelen kazada, Bingöl istikametinden Erzurum'a seyreden sürücüsü belirlenemeyen 37 KL 561 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nejmettin K. yönetimindeki 34 HF 7858 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Kemal Koçak ve Muhsin Çolak hayatını kaybederken, Hilmi Battal ve kamyon sürücüsü Nejmettin K. ise yaralandı. Yaralılar Erzurum Bölge Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Hilmi Battal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.