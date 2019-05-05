Eşiyle kavga edince intihara kalkıştı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kavga ettiği eşiyle barışamayan şahıs intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçe merkezinde bulunan 5 katlı bir inşaatın çatısına çıkan T.D, intihar girişiminde bulundu. Eşiyle kavga ettiği ve barışmak istediğini söyleyen T.D, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek intihar girişiminden vazgeçirildi. T.D'nin intihar girişimi sırasında Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ise, branda açarak önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.