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Eski Başkan Uğuz, AK Parti İlçe Başkanı oldu

AK Parti Çatalzeytin İlçe Başkanı Hasan Çay’ın istifası ile boşalan İlçe Başkanlığı görevine Çatalzeytin eski Belediye Başkanı Mimar Musa İhsan Uğuz atandı.

AK Parti Çatalzeytin İlçe Başkanı Hasan Çay'ın istifası ile boşalan İlçe Başkanlığı görevine Çatalzeytin eski Belediye Başkanı Mimar Musa İhsan Uğuz atandı.


AK Parti Genel Merkezi'nin oluruyla atanan Mimar Musa İhsan Uğuz, 1999-2019 arasında Çatalzeytin Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.


Uğuz'un, AK Parti'de 2020 yılı içerisinde gerçekleşecek kongreye kadar mevcut yönetimle görev yapacağı, kongrede de ilçe başkanlığına aday olacağı öğrenildi.

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