Eski başkanın torunları, Başkan Çatal'ı ziyaret etti

Taşköprü Eski Belediye Başkanı Mehmet Türkmenoğlu'nun torunları, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı makamında ziyaret etti.

1930-1946 ve 1950-1958 yıllarında Taşköprü Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve o yıllarda Kastamonu'da dahi elektrik yok iken ilçeye elektrik getirmesiyle bilinen Mehmet Türkmenoğlu'nun torunları Tanju Kartal, Ayşe Kartal, Altar Kartal ve kuzeni Şevket Oğuz ve Ayşegül Oğuz, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Belediye Başkanı Çatal, merhum Belediye Başkanı Mehmet Türkmenoğlu'nun Taşköprü ilçesine elektrik getirilmesi başta olmak üzere görev yaptığı sürede birbirinden değerli hizmetleri yaptığını ve kendilerinin de Mehmet Türkmenoğlu gibi ölümsüz eserleri ilçeye kazandırmak gayesinde olduklarını ifade ederek, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.