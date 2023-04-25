Eski eşinin evine defalarca ateş etti, eski kayınvalidesini yaraladı

Kastamonu'da çocuğunu görmek için geldiği eski eşinin evine silahla defalarca ateş eden şahıs, eski kayınvalidesini yaraladı.

Olay, Kastamonu il merkezi Saraçlar Mahallesi Muzaffer Ettin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.T. isimli şahıs, eski eşinin evine geldi. Çocuğunu görmek istediği iddia edilen G.T. eski eşinin evine silahla defalarca silahla ateş açtı. Kurşunlardan birinin isabet ettiği G.T.'nin eski kayınvalidesi S.E. yaralandı. G.T. isimli şahıs ise olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.E., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri ise G.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan eşini daha önce de tehdit ettiği öğrenilen G.T. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.