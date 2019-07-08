Eski Milletvekili Demir'den Kadın Üniversitesi çağrısı

Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili işadamı Murat Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'dan esinlenerek kurmak istediği Kadın Üniversitesinin Kastamonu'ya kurulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya ziyareti sonrası gündeme gelen Kadın Üniversitesinin Kastamonu'ya kurulması için, ilk olarak 16. ve 20. Dönem Kastamonu Milletvekilliği yapan Fethi Acar, Cumhurbaşkanına mektup yazdı.

Fethi Acar'ın Cumhurbaşkanına yazdığı mektubunu paylaşan Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Fethi Acar'ın isteğini destekleyerek gündeme gelen üniversitenin Kastamonu'ya kurulmasını talep etti.

Murat Demir, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Öncelikle 16. ve 20. Dönem Milletvekili abimiz Sayın Fethi Acar beyefendiye teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de bir Japonya örneğini anımsatarak kadın Üniversitesi kurulma talimatını YÖK Başkanına vermiştir. Fethi Acar abimizin mektubunda bahsettiği gibi Kastamonu olarak üniversitenin ilimize kurulması çok önem ve anlam kazanacaktır. İsmi Şehit Şerife Bacı Üniversitesi olması ise kurtuluş savaşı kahramanımız Şehit Şerife Bacı ismini yaşatma ve onun kahramanlığını ebediyen hatırlatmak biz torunlarının bir görevi olsa gerek. Bu konu gerekli yerlere iyi bir şekilde anlatılmalı ve hiyerarşik olarak önce, Kastamonu Valimiz öncülüğünde bir komisyon oluşturulup siyasiler ve STK'lar bir araya gelmeli ve bu fitili ateşlemelidir. Sayın Valimiz öncülüğünde YÖK Başkanımız, Milli Eğitim Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bizzat randevular alınmalı ve gerekli çalışma geç kalınmadan başlatılmalıdır. Bireysel değil tüm Kastamonu sahiplenmeli diye düşünüyorum. Umuyorum hayırlı olur.”