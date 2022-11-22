Eski öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen yaralandı

Kastamonu'da eski öğrencisi tarafından omzundan bıçaklanan müdür yardımcısı yaralandı.

Olay, Kastamonu Aktekke Mahallesi Seyrelti Sokak üzerindeki Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, olayda okul müdür yardımcısı A.B., ismi öğrenilemeyen eski öğrencisi tarafından öğrenilemeyen sebeple omuz bölgesinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.B. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise ismi öğrenilemeyen genci gözaltına alarak Kastamonu Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Tedavi altına alınan A.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.