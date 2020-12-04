İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Vekil Murat Demir'in baba acısı

26.

Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir'in babası Hasan Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi altında olan ve son olarak yoğun bakım ünitesine alınan Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir'nin babası Hasan Demir, 86 yaşındaki hayatını kaybetti. Eski Vekil Murat Demir'in kardeşleri Emin Demir ve Mustafa Demir'in de babaları olan Hasan Demir'in cenazesi, yarın İstanbul'dan Kastamonu'ya getirilerek Cide'de Denizkonak köyünde toprağa verilecek.


Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun. Ailemizin direği bizim her şeyimiz Babamız Hasan Demir hakka yürüdü. Mekanın cennet olsun babam” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.