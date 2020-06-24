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Esnaf ve oda başkanlarından Kaymakam Pişkin'e teşekkür

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’e, esnaf ve oda başkanları tarafından yeni tip korona virüs salgını sürecinde göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle teşekkür edildi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e, esnaf ve oda başkanları tarafından yeni tip korona virüs salgını sürecinde göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle teşekkür edildi.


Tosya'da faaliyet gösteren esnaf ve oda başkanları, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i Kaymakamlık makamında ziyaret etti. Ziyarette esnaf ve oda başkanları, Kaymakam Pişkin'e teşekkür plaketi takdim etti. Esnaf ve Oda Başkanlarına teşekkür eden Kaymakam Pişkin, “Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu başkanı olarak şahsıma, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında aldığımız yerinde tedbirler ve yürüttüğümüz başarılı çalışmalardan dolayı esnaflarımız adına şükranlarını sunan Tosya Esnaf Odası Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile gerek salgınla mücadelede ortaya koydukları farkındalıktan, gerekse Tosya aleyhine yürütülen karalama kampanyasında sergiledikleri dik ve onurlu duruştan dolayı tüm esnafımızı ve onları temsilen Oda Başkanlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

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