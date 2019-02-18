Esnafla buluşan Başkan Babaş: “Yeni Kapalı Pazar projelerimiz hazır”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, eşi Nebahat Babaş ve AK Parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kuzeykent Kapalı Gıda ve Giyim Pazarı'nı ziyaret etti. Esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Babaş, Kuzeykent Kapalı Pazar alanı giyim bölümünün de ısıtma sistemiyle kaplanması için çalışmaların başladığı müjdesini verdi. Projeleri merak eden vatandaşlara görselleriyle birlikte bilgiler veren Babaş, “Özelikle Salı Pazarı'nın taşınacağı konusunda bir söylenti olduğunu duydum. Böyle bir şey gündemimizde yok. Salı Pazarı mevcut yerinde hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edecek. Mevcut pazarlar yerlerini koruyacak biz yeni Pazar alanları oluşturacağız” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu Mevkiinde yeni bir Pazar alanı oluşturacaklarını daha önceden açıkladığını ve görsellerini paylaştığını da sözlerine ekleyen Başkan Babaş, “Esentepe Mahallemiz de de pazar alanı oluşturduk. Kapalı Pazar yeri projemizi tamamladık ve hızla yapımına başlayacağız. Ayrıca Candaroğulları, Saraçlar ve Topçuoğlu Pazar yerlerimiz de de kapalı sisteme geçeceğiz. Bu noktalarında projeleri şuan itibariyle hazır. Sayısını arttıracağımız kapalı gıda ve giyim pazarlarımız ile pazar alanlarındaki konforu arttıracağız. Esnafımız daha rahat ortamda satış yaparken, hemşehrilerimiz ise rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilecekler. Bu doğrultuda alanlarımızı belirledik, projelerimizi hazırladık. Hızla yapıma başlayacağız. Pazar projelerimiz ısıtma sistemi, bölümleri ve sosyal alanlarıyla hemşehrilerimize daha düzenli ve göze hoş gelen ortamlarda rahat bir şekilde alışveriş imkanı sağlayacak”diye konuştu.