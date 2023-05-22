Esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, esrar ve kenevir bitkisi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Y.T. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada plaka haline getirilmiş bir miktar esrar ve esrar yapımı için dikilen kenevirler ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Y.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.