İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evin duvarına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü öldü

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde evin duvarına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde evin duvarına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinden Kastamonu'ya dönen Uysal Aktaş idaresindeki marketler zincirine ait kamyon, Şenpazar'da Güneytekke Mahallesi Soğuksu Caddesi Bahçe Sokak'ta Hüseyin Şakar'a ait evin duvarına çarptı. Kazada kamyon kullanılamaz hale gelirken, kamyon şoförü Uysal Aktaş ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Şenpazar Belediyesi ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.