Evinde yüzlerce uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Taşköprü'de ikamet eden A.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli A.A. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.