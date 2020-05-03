Evinden çıkamayan öğrencinin kitap talebini Kaymakam Pişkin karşıladı

Kastamonu'da ikamet eden ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan öğrencinin kitap isteğini, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yerine getirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında evinden çıkamayan ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Eylem Kıray'ın kitap talebini Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin karşıladı. Evinden çıkamayan Eylem Kıray, soyla medya üzerinden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e hitaben, “Sayın Kaymakamım ben Eylem Kıray. 13 yaşındayım. Kitap okumayı çok seviyorum. Kovid-19 salgını nedeniyle okula gidemiyoruz. Bu nedenle evde çok sıkılıyorum. Kitap okumak istiyorum fakat az miktarda kitabım olduğu için bittiler ve maddi durumumuz olmadığı için alamıyoruz. Çok başarılıyım, bunun asıl sebebi kitap okumak. Ama elimde kitabım yok. Rica etsem bana kitap hediye eder misiniz? Daha önce okullarda kitaplar götürmüştünüz. Okuyan bir Tosya hayaliniz olduğunu biliyorum. Bu nedenle gençlerin kitap okumalarını desteklediğinizi de biliyorum. Rica etsem bana da kitap verebilir misiniz? Ben, Karabey köyünde yaşıyorum. Bu arada sizi de çok seviyorum. Saygılar, ellerinizden öperim. Sağlıklı günler” şeklinde yazdı.

Kaymakam Pişkin ise, bu mesaja kayıtsız kalmayarak Eylem Kıray'ın kitap talebini yerine getirdi. Kaymakam Pişkin'in talimatıyla hazırlanan kitaplar, Eylem Kıray'ın ikamet ettiği köyündeki evine kadar gidilerek teslim edildi. Kıray, kitaplar için Kaymakam Pişkin'e teşekkür etti. Kaymakam Pişkin ise, “Sevgili Eylem, bu salgını yenmeyi de “Okuyan Bir Tosya Hayali”mizi gerçek kılmayı da birlikte başaracağız” dedi.

Öte yandan Devrekani ilçesinde de birinci sınıf öğrencisi Aslı Akkoca'nın kitap talebini polisler yerine getirdi. Devrekani ilçesinde ailesiyle yaşayan Aslı Akkoca, kısıtlama nedeniyle evden çıkamaması nedeniyle 155'i arayarak kitap istedi. Çocuğun isteğini yerine getiren polisler, aldıkları kitabı Akkoca'nın evine götürdü. Polislere teşekkür eden Akkoca, “Kitap okumayı çok seviyorum. Evimizde okuyacak kitap kalmamıştı ben de polis amcaları arayarak istedim. Onlar da hemen getirdiler. Evde artık daha güzel zaman geçireceğim” dedi.