Evinin çatısı kullanılamaz halde olan yaşlı kadına belediye sahip çıktı

Kastamonu'da yaşayan ihtiyaç sahibi bir aileye Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'tan yardım eli uzandı. Evlerinin çatısı kullanılamaz halde olan ailenin, mahalle komşuları tarafından belediyeye bildirmesi üzerine tadilat çalışmaları başlatıldı.

Kastamonu'da merkez İsfendiyar Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde bulunan bir evde ikamet eden aileye Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından yardım eli uzandı. Evlerinin çatısı zamanla kullanılamaz hale gelen ailenin komşuları, bu duruma kayıtsız kalmadı. Mahalle sakinleri tarafından Kastamonu Belediyesine müracaat edildi. Kastamonu Belediyesine bağlı ekipler, söz konusu evi ziyaret ederek evin çatısında incelemelerde bulundu.

Kısa süre içinde çatının onarımına başlanıldı

Ömrünü tamamlamış olan çatı için Kastamonu Belediyesi ekipleri, çalışmalarını vakit kaybetmeden başlattı. Kullanılamaz halde olan çatının eski malzemesi ekiplerce söküldü. Çatının onarımı devam ediyor.

Öte yandan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çatısı onarılan ailenin evini ziyaret etti. Çatıyla ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çatı onarımının kısa sürede bitirileceğini belirtti.

Evlerinin çatısı onarılan aile ise Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.