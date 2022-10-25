İhlas Haber Ajansı

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Evinin önünde düşen kadın hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden kadın, evinin önünde düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden kadın, evinin önünde düşmesi sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Beklioglu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde yere düşen 59 yaşındaki Raziye K., düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası evinin önünde düşen Raziye K.'nın hayatı kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Raziye K.'nın cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme devan ederken Raziye K.'nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

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