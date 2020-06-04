Evleri yıkılan aileye Kızılay'dan yardım

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, Taşköprü'de evleri yıkılan 4 kişilik aileye yardımda bulundu.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri, Taşköprü ilçesine bağlı Olukbaşı köyünde evleri yıkılan 4 kişilik aileye yatak, yorgan, battaniye, mutfak malzemesi ve gıda kolisi ulaştırdı. AFAD ekipleri de aileye barınma amacıyla çadır kurdu. Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Başkanı Akif Güzel, evleri yıkılan aileye yatak, yorgan, battaniye, mutfak malzemesi ve gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirterek, “AFAD ekipleri tarafından 4 kişilik aileye çadır kuruldu. Bizlerde aileye yardımda bulunduk. Aileye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Rabbim her türlü afetlerden bizleri muhafaza eylesin” dedi.