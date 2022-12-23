Evlerine kadar geldiler, yaşlı çifti 700 bin TL dolandırdılar

Kastamonu'da yaşlı çift, evlerine kadar gelen tanımadıkları şahıs tarafından dolandırıldı. Adlarının hırsızlık soruşturmasında geçtiği bahanesiyle yaşlı çiftin 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını, dolar ve avrosunu çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Kastamonu'nun Candaroğulları Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Şerafettin Terzi ile eşi Sultan Terzi'yi telefonla arayan dolandırıcılar, yaşlı çiftin isimlerinin hırsızlık soruşturmasında geçtiğini, evlerinde arama yapacaklarını ve bu yüzden eve geleceklerini söyledi.

Telefonda sürekli konuşan ve kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli, bir süre sonra yaşlı çiftin evine geldi. Evde yaşlı çiftle bir süre sohbet eden şüpheli evde bulunan altınları ve dövizleri çalınanlarla karşılaştırıp kendilerine geri getireceklerini söyledi.

Dolandırıcının söylediklerine inanan yaşlı çift, evde bulunan 240 gram altın, 4 bilezik, 2 çeyrek altın, 2 altın küpe, 6 bin dolar ve 6 bin avro gibi ziynet eşyaları ile dövizleri şüpheliye teslim etti. Yaşlı çiftten altın ve dövizleri alan şüpheli, altın ve dövizleri geri getireceğini beyan ederek evden ayrıldı. Hızla evden uzaklaşan şüpheli, altın ve dövizlerle kayıplara karıştı.

Aradan saatler geçmesine rağmen şüphelinin dönmemesi üzerine yaşlı çift, durumu önce çocuklarına bildirdi. Eve gelen yaşlı çiftin oğulları anne ve babasının dolandırıldığını anlayarak durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve mahallede incelemelerde bulundu. Şüphelinin bulunabilmesi için güvenlik kameralarını incelemeyen ve evden de parmak izi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Olay sonrası şoka giren yaşlı çift ise, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.