Evliyalar Haftası, Taşköprü'de kutlandı

'si düzenlenen Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Taşköprü'de program düzenlendi.

Taşköprü Şeyh Hüsamettin Tekke Camii yanında gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tekke Cami İmam Hatibi Cemali Çoban'ın okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Tosya Ahi Yaren Mehteran Takımı'nın gösterisi ile devam etti.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal yaptı.

Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, “Kültür ve manevi mirasımızın önemli şahsiyetlerinden Taşköprü ilçemizde doğan Şeyh Şaban-ı Veli'yi tanıyıp anmak ve çocuklarımıza öğretmek önemli görevlerimiz arasındadır. Çünkü geçmişini bilmeyen toplumlar geleceklerini de planlayamazlar. Geleceğin büyüklerini yetiştirmek, geçmişteki büyükleri bilmek, toplumun kendisine güvenmesi ve fertlerin birbirini sevmesi ile mümkündür. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri ve bu gibi büyük zatlar bizlerin ortak değerlerini temsil ettiğinden sevgimizi pekiştirmektedir” dedi.

Program İlçe Müftüsü Kahraman Yaman'ın yaptığı dua ve kurban kesimi ile devam etti. Vatandaşlara pilav ve ayran ikramıyla devam eden programda protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra ilk olarak ilçenin fethini gerçekleştiren Şeyh Hüsamettin Hazretlerinin Türbesini ardından ise döneminin 4 büyük evliyasından biri olan Şeyh Şa'ban-ı Veli'nin Taşköprü'de doğduğu kabul edilen evi ziyaret edip kuyusundan su içtiler. Program, Taşköprü'ye 16 kilometre mesafede bulunan Abdalhasan Köyünde bulunan tekke ve türbe ziyaretiyle son buldu.

Programa Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Şeyh Şaban-ı Veli Vakfı Başkanı Muammer Avcı, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünal İbret, MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber ve yönetimi, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.