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Fabrika yangınına müdahale eden Devrekani Belediyesi personeli ödüllendirildi

Kastamonu Entegre fabrikasında çıkan yangına müdahale eden Devrekani Belediyesi personeli, fabrika tarafından ödüllendirildi.


Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi (KEAS)'nin Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımında 4 Mayıs'ta meydana gelen yangının kısa sürede söndürülmesinde emeği geçen personeller ödüllendiriliyor. Kastamonu Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Entegre bünyesindeki çalışanların ödüllendirilmesinin ardından son olarak Devrekani Belediyesi personelleri de fabrika yönetimi tarafından ödüllendirildi. Kastamonu-Samsun Fabrikalar Direktörü Enüs Koç, yangın söndürme çalışmalarında görev alan tüm personele ve Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'a teşekkür etti.


Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise, “Yangındaki başarılı müdahalelerinden dolayı, Belediye Başkanlığı İtfaiye Amirliği personelimiz Kastamonu Entegre ailesi tarafından ödüllendirilmiştir. Nazik düşüncelerinden dolayı Kastamonu Entegre ailesine çok teşekkür ediyorum. Tüm belediye personelimizin çalışmalardaki başarılarından dolayı kendileri ile gurur duyuyorum” dedi.

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