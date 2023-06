Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, Alptekin Çaylı'yı transfer etmek istiyor

Lig Beyaz Grup takımlarından Kastamonuspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Mustafa Alptekin Çaylı'yı kadrolarına katmak için teklifte bulundu. Genç oyuncu, transfer teklifleriyle ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu teklifler beni çok gururlandırıyor" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor'un başarılı futbolcusu Mustafa Alptekin Çaylı, gösterdiği performansla U19 Milli Takımı'na seçildi. Alptekin Çaylı'nın, Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor'un radarına girdiği de öğrenildi. Söz konusu iki takımdan kendisi için gelen tekliflere teşekkür eden Çaylı, “İlk tercihim GMG Kastamonuspor'dan yana olacak” ifadelerini kullandı.

“Gelen teklifler gurur verici”

GMG Kastamonuspor'da profesyonelliğe adım attığını belirten Alptekin Çaylı, “Bu şehre ve bu takıma borcum var. GMG Kastamonuspor'un önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'e yükseleceğine şüphem yok ve ben o kadroda yer almak istiyorum” cümlelerine yer verdi.

Gelen tekliflerle alakalı İHA'ya konuşan Mustafa Alptekin Çaylı, “Bu teklifler beni çok gururlandırıyor. Ancak beni ben yapan ve bugün birçok üst lig takımlarından gelen tekliflerin nedeni GMG Kastamonuspor'un benim üzerimde olan emekleridir. Başta Onursal Başkanımız Cengiz Aygün olmak üzere tüm yöneticilerimiz, hocalarım ve takımdaki arkadaşlarımın bana katkılarındandır. Ben yöneticilerimizle gelen teklifleri oturup konuşacağım. Elbette her futbolcunun amacı Süper Lig'de forma giymektir ama benim bu şehre bir vefa borcum olduğunu düşünüyorum. Her zaman ilk tercihim GMG Kastamonuspor olacaktır. Yönetimimizin alacağı her karara uyacağım” değerlendirmesinde bulundu.