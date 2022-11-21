Feci kazada yaralanan yaşlı adam 45 gün süren yaşam savaşına yenik düştü

Kaza, 7 Ekim tarihinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunun karşısına geçmek isterken Recep A. idaresindeki 37 KG 762 plakalı kamyonun çarpması neticesinde ağır yaralanan Ömer Zeynep (70), tedavi altına alınmıştı. 45 gündür Kastamonu Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavisi süren yapılan Ömer Zeynep, yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.