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Felaket bölgesindeki ilk Cuma namazı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde içerisi balçıkla dolan Bozkurt Merkez Camii Mehmetçik tarafından temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde içerisi balçıkla dolan Bozkurt Merkez Camii Mehmetçik tarafından temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi. Temizlenen camide İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımı ile selden sonra ilk Cuma namazı kılındı.


Batı Karadeniz Bölgesinde 11 Ağustos tarihinde etkili olan sel felaketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki birçok ev ve iş yerine zarar verdi. Yaşanan felakette zarar gören bir diğer yer ise Bozkurt Merkez Camii oldu. İçerisi balçık dolan camiyi temizlemek için yoğun çaba harcayan Mehmetçikler ve AFAD Gönüllüleri 3 günde camiyi temizleyerek kullanılabilir hale getirdi. Felaketin ardından temizlenen ve tekrardan vatandaşlara kapılarını açan camide sel sonrasında ilk Cuma namazı kılındı. Bozkurt Merkez Camiinde kılınan namaza İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı. Caminin içerisini dolduran vatandaşlar Cuma namazını eda ederken, içeriye sığmayan vatandaşlar açık alandaki namaz alanında namazlarını kıldı.


Cuma namazı sonrasında kapıda kendisini bekleyen vatandaşların sorunlarını dinleyen Soylu, kendisinden bisiklet isteyen afetzede çocukların isteğini geri çevirmedi.

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