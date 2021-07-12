Fındıkoğlu, "Bir olduğumuz sürece dünya markası ürünler çıkartacağız"

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun turizmde önemli bir konumda olduğunu söyleyen Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Biz, bir ve beraber olduğumuz sürece daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum, bu sayede dünya markası ürünler oluşturacağımıza inanıyorum" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şubesi 2'nci Üye İstişare Toplantısı bir otelde gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programın devamında Kastamonu Tanıtım filmi ve MÜSİAD sinevizyon gösterimi yapıldı. Toplantısı'ya Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, İGM Başkanı Güray Parçal, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Genç MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Oğuz Küçükkapucu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, MÜSİAD üyeleri, kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

"Amerika'da çekme helvamız ihraç ediliyor"

Programda konuşan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, MÜSİAD ailesinin içerisinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"MÜSİAD'ı kurarken Mücahit başkan ile çok emek verdik. Üye bulmakta çok güçlük çekiyorduk. 7 tane olan üye sayımızı 8 yapamamıştık. Ama şimdi görüyorum ki burada bulunan salon dolmuş, artık herkes MÜSİAD ailesine katılmış. Şu anda üye sayısı 81'e ulaşmış. Çok sayıda üye sayısını ulaşılırken 20'den fazla da ortaklı şirketler kurulmuş. Yani MÜSİAD'da ortaklık geleneği de geliştirilmiş. 2 kişinin bir araya gelmesiyle çok ortaklı şirketler dahi kurulmuş. Bakıyoruz ki mermer sektöründe dünyanın her tarafına mermer ulaştırıyoruz. Sonrasında coğrafi işaretini aldığımız çekme helvamız dünyanın her tarafına pazarlanır hale geldi. Çekme helvamız dünya standardında oldu. Şu anda Amerika'da çekme helvamız ihraç ediliyor. Amerika'ya 40'dan fazla ürün ihraç ediliyor. Bunların arasında çekme helvada bulunuyor. Bunlar sizlerin sayesinde, sizlerin gayretleriyle oldu. Bu ayrıca Kastamonu için bir kazanımdır, büyük bir reklamdır. Turizm sektöründe de ilimiz, ülkemizde önemli bir konumda bulunuyor. Önemli tarihi ve kültürel varlıklarıyla doğal özellikleri ve güzellikleriyle son yıllarda bir ivme kazanan ilimiz, turistlerin ilimize gelmesinde ciddi rakamlara ulaşmaya başladık. Rabbim bunları arttırsın. Hayırlı uğurlu etsin. Yolumuz, yolunuz açık olsun. Biz, bir ve beraber olduğumuz sürece daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum, bu sayede dünya markası ürünler oluşturacağımıza inanıyorum"