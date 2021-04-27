Fındıkoğlu'ndan kısa çalışma ödeneği teşekkürü

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, kısa çalışma ödeneğinin üç ay daha uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, 31 Mart'ta sona eren kısa çalışma ödeneğinin Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılması kararını alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve taleplerini Cumhurbaşkanlığına ileterek süreci takip eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Fındıkoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: “Kısa çalışma ödeneğinin uygulaması Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde ve tüm sektörler itibariyle uzatıldığı haberini almış bulunuyoruz. Üyelerimiz için son derece önemli olan kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına yönelik taleplerimizi Cumhurbaşkanlığına ileten ve süreci devamlı takip eden TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve iş dünyamıza bu zorlu pandemi sürecinde önemli bir nefes verecek olan uzatma kararını uygulamaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kastamonu iş dünyası adına şükranlarımı sunarım”

Bundan sonraki süreçte de başta Cumhurbaşkanı olmak üzere TOBB aracılığıyla bakanlara ve ilgili kurumlara üyelerin sorunlarını iletmeye devam edeceklerini söyleyen Fındıkoğlu, “Karşılaşılan her sorunu üst makamlara iletiyoruz. Bundan sonrada bu sorunları ilgili makamlara taşıyarak çözüm yolları arayacağız” dedi.

Fındıkoğlu, taleplerin dikkati alınarak tüm sektörler için geçerli olmak üzere kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılmasının salgının bu denli yıkıcı olduğu dönemde firmalara kalkan etkisi göreceğini belirtti.