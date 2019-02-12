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Firar eden hükümlü 10 dakikada yakalandı

Kastamonu’da cezasını açık cezaevinde çeken, bu kapsamda adliyede kamu hizmetinde bulunan hükümlü, firar ettikten yaklaşık 10 dakika sonra polis ekiplerince yakalandı.

Kastamonu'da cezasını açık cezaevinde çeken, bu kapsamda adliyede kamu hizmetinde bulunan hükümlü, firar ettikten yaklaşık 10 dakika sonra polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara'da karıştığı bir cinayet sonrasında hüküm giyen ve cezasının kalanını kamu hizmeti kapsamında Kastamonu Adliyesinde çeken S.Y, Kastamonu Açık Cezaevinden firar etti. İhbar üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Firar eden S.Y, yaklaşık 10 dakikalık bir çalışma sonrasında Kastamonu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Y, polis ekipleri tarafından Kastamonu Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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