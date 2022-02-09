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Fırtına nedeniyle tedbir amaçlı Atatürk Anıtı yerinden söküldü

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde şiddetli fırtınadan dolayı oluşan dev dalgalar sebebiyle Atatürk Anıtı tedbir amaçlı yerinden söküldü.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şiddetli fırtınadan dolayı oluşan dev dalgalar sebebiyle Atatürk Anıtı tedbir amaçlı yerinden söküldü.


Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle Karadeniz üzerinde dalgalar oluştu. Kentte, kuvvetli sağanak ve fırtına sebebiyle ilçe merkezinde deniz kıyısında bulunan Atatürk Anıtı zarar görmemesi için Çatalzeytin Belediyesi tarafından yerinden söküldü.


Çatalzeytin Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Artarak devam eden fırtına ile birlikte yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar sebebiyle zarar görmemesi için ilçemiz Atatürk Büstü Belediye ekiplerimizce yerinden kaldırıldı” denildi.

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