Fırtınada otobüs terminalinin dış cephesi çöktü, faciadan dönüldü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan lodos sebebi ile otobüs terminalinin ahşap dış cephesi çöktü. Yaşanan olayda bir otomobil zarar görürken, dış cephenin çöktüğü alanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi İnebolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs terminalinin dışına ‘İnebolu evi' görünümü vermek amacıyla yapılan dış cephe, aniden etkili olan lodos sebebiyle çöktü. Yaşanan olayda bir araç zarar gördü. Ahşap cephenin çöktüğü alanda kimsenin olmaması ise olası faciayı önledi.

Yaşanan olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise çöken dış cephenin kaldırılması için çalışma başlattı.