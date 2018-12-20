Fitness hocası tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadın, toprağa verildi

İstanbul Beşiktaş'ta fitness hocası tarafından boğazı kesilerek öldürülen apartman görevlisi, Kastamonu'da toprağa verildi.

Olay, İstanbul Beşiktaş'ta Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, apartman görevlisi 48 yaşındaki Nefise Dolapçı, giriş kattan çok ses geldiği gerekçesiyle fitness hocası olduğu belirtilen ve 2 ay önce apartmana taşınan İbrahim Y.'nin kapısını çaldı. Apartman görevlisi Nefise Dolapçı, kapıyı açan fitness hocası İbraim Y.'yi sessiz olması konusunda uyardı. Bunun üzerine zanlı İbrahim Y., bıçakla Nefise Dolapçı'nın boğazını kesti. Olay yerinde Nefise Dolapçı hayatını kaybederken, fitness hocası İbrahim Y. ise kaçtı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dolapçı'nın cenazesi morga kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunun incelemesinin ardından Nefise Dolapçı'nın cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Azdavay ilçesine gönderildi. Dolapçı'nın naaşı, Azdavay'a bağlı Saray köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan polis ekipleri, cinayet sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.