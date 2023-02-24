Fren balatalarının ısınmasıyla bomba gibi patlayan tırın lastiği alev aldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fren balataları ısınması sebebiyle bomba gibi patlayan tırın lastiği alev aldı. Yanan lastiği itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'nun Köprübaşı mevkiinde fren balatalarının ısınması nedeniyle bomba gibi patlayan tırın lastiği birden alev aldı. Yangının büyüyerek diğer araçlara sıçramaması için tırın şoförü aracı hızla liman mevkisine ulaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.