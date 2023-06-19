Freni boşalan beton mikserini tabela ve kaldırıma çarparak durdurabildi

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yoldan freni boşalan beton mikseri, sürücüsü tarafından kaldırım ve tabelalara çarparak durdurulabildi.

Olay, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beton mikserinin, bayır aşağı seyir halindeyken freni boşaldı. Kontrolden çıkan beton mikserini durdurmak için manevra yapan sürücü, yol kenarındaki beton ve kaldırımlara çarptı. Sürücü tarafından yapılan manevra ile durdurulan beton mikserinde maddi hasar meydana geldi. Sürücü ise olayı yara almadan atlattı.