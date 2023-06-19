İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Freni boşalan beton mikserini tabela ve kaldırıma çarparak durdurabildi

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde yoldan freni boşalan beton mikseri, sürücüsü tarafından kaldırım ve tabelalara çarparak durdurulabildi.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yoldan freni boşalan beton mikseri, sürücüsü tarafından kaldırım ve tabelalara çarparak durdurulabildi.


Olay, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beton mikserinin, bayır aşağı seyir halindeyken freni boşaldı. Kontrolden çıkan beton mikserini durdurmak için manevra yapan sürücü, yol kenarındaki beton ve kaldırımlara çarptı. Sürücü tarafından yapılan manevra ile durdurulan beton mikserinde maddi hasar meydana geldi. Sürücü ise olayı yara almadan atlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.