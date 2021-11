Freni boşalan kamyondan atlayan sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu'da freni boşalan kamyondan atlayan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Kasım Kastamonu-Ankara karayolu Budamış Mahallesi Cezbeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Can Yılmaz idaresindeki plakası öğrenilemeyen tomruk yüklü kamyonun freni boşaldı. Durumu fark eden Burak Can Yılmaz, kamyonu ormanlık alana doğru sürerek, araçtan atladı. Kontrolden çıkan kamyon, kenarındaki otobüs durağına çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada, kamyon sürücüsü Burak Can Yılmaz yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Burak Can Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınlarını yasa boğan Burak Can Yılmaz'ın cenazesi, Azdavay ilçesine Sarnıç köyünde aile kabristanlığında defin edildi.