İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Freni boşalan vinç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kastamonu’dan Bozkurt ilçesine giden yük taşıma vincin kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kastamonu'dan Bozkurt ilçesine giden yük taşıma vincin kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Bozkurt ilçesine giden sürücüsü öğrenilemeyen 37 BJ 280 plakalı yük taşımada kullanılan vinç, Kastamonu Caddesinden indiği sırada freninin boşalması sonucu ilçe girişinde tarlaya uçtu. Freni boşalan üzerinde yük taşıma vinci bulunan kamyon, Ziya Termen Caddesi üzerindeki fındık tarlasına uçtu. Kazada vincin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.