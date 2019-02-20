Freni patlayan hafriyat kamyonu, türbenin duvarına çarptı

Kastamonu'da freni patlayan hafriyat kamyonun duramayarak türbenin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'da Akmescit Mahallesi Açık Maslak Sokak üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAF 393 plakalı hafriyat kamyonu, freni patlaması sonucu duramayarak Çevkani Sultan Türbesinin duvarına çarptı. Kazada kamyonda büyük oranda maddi hasar oluşurken kamyonun sürücüsü ise yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası hafriyat kamyonu, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.