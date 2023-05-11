İhlas Haber Ajansı

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Gasp olayına karışan 4 şüpheli yakalandı

Kastamonu’da bir ikameti gasp eden 4 şahıs gözaltına alınarak, tutuklandı.

Kastamonu'da bir ikameti gasp eden 4 şahıs gözaltına alınarak, tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezi, Kuzeykent Mahallesi'nde bir ikamette gasp olayına karışan 4 şüpheli yakalandı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliğince yapılan ortak çalışmalar neticesinde, 5 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 60 adet kurusıkı mermisi, 1 adet olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 637 adet dolu fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

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