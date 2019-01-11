Gazeteciler Cemiyeti'ne 10 Ocak ziyaretleri

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC)'ne bazı ziyaretlerde bulunuldu. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyetine ilk ziyareti Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş gerçekleştirdi. KGC Başkanı Erkan Yılmaz tarafından karşılanan Başkan Babaş, Gazeteciler Cemiyeti'ne ve tüm yerel gazetelere çalışmalarında başarı diledi. Başkan Babaş, Kastamonu'daki tüm sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarına ve esnaflarına da çağrı yaparak: “Bugünden itibaren bir seferberlik ilan etmeli ve yerel gazetelerimize abone olarak, gazetelerimizin gücüne güç katmalıyız. Sayın Cemiyet Başkanı'nın da ifade ettiği üzere yerel basın hepimizin sesidir. Sesimize sahip çıkmak da hepimizin görevidir” dedi.

İl Emniyet Teşkilatı'ndan ziyaret

Kastamonu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir ve il emniyet teşkilatı mensupları da Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Kastamonu basınına çalışmalarında başarı dileyen Müdür Yardımcısı Özdemir: “Gazeteciler Günü vesilesiyle yapmış olduğumuz bu ziyarette Cemiyet Başkanımız Sayın Erkan Yılmaz beyefendiye göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı sonsuz şükranlarımızı sunarız” şeklinde konuştu.

MHP'den ziyaret

Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin ve MHP Kastamonu Merkez Belediye Başkan Adayı Galip Vidinlioğlu, birlikte KGC'yi ziyaret etti. Kastamonu basınının sorunları hakkında KGC Başkanı Erkan Yılmaz'dan bilgi alan MHP heyeti, sorunların çözümü noktasında kendilerine ulaşacak dosyayı Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'ye ulaştıracaklarını ifade etti.

KGC Başkanı Yılmaz, ziyaretlerden ötürü Kastamonu basını adına teşekkürlerini iletti.