Geçen yılın şampiyonu Kastamonu Belediyespor, lige galibiyetle başladı

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Yalıkavakspor'u 30-28 yendi.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Yalıkavakspor'u 30-28 yendi. Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-12 Kastamonu Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmada Kastamonu Belediyespor'un yeni transferi Angola uyruklu oyuncusu Azenaide Danilo Jose Carlos 9 gol attı. Jose'yi 4'er golle Simone Bohme, Katarina Jezic ve Mouna Chebbah takip etti. Yalıkavakspor'da ise Jaqueline Anastacio 7 gol atarken, bu oyuncusu 5'er golle Nika Matavs, Esin Sağdıç ve Diğdem Hoşgör takip etti.

Karşılaşmanın ardından oyunu değerlendiren Kastamonu Belediyespor Antrenörü Claus Mogensen, “Daha iyisini yapabilirdik. Performansımızdan çok memnun değilim ama galibiyet için mutluyum. Sezonun başlamasından, burada olmaktan dolayı memnun ve mutluyum. Sporcularım bazen iyi, bazen daha aşağı seviyede performans gösterebiliyorlar. Özellikle bu maçın ilk devresinde iyi bir savunma yaptılar. Genel manada mücadelelerinden memnunum” dedi.

Kastamonu Belediyespor'un başarılı oyuncusu Betül Yılmaz ise, “İlk maçta zorlu bir rakiple karşılaştık. Yalıkavakspor'u tebrik ediyorum, iyi bir mücadele oldu. Ama kazanan biz olduk. Çok mutluyum. Lige de galibiyetle başlamış olduk” diye konuştu.